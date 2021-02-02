Чебоксары, , 05:22 — REGNUM В Чувашии планируется проиндексировать вознаграждение за воспитание приёмных детей. Соответствующий законопроект разработало республиканское министерство труда, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Согласно предлагаемому решению, одному из приемных родителей (попечителю, осуществляющему опеку на возмездной основе) за воспитание 1−2 детей вознаграждение предлагается увеличить с 3604 рублей до 3709 рублей, за воспитание трёх и более детей — с 5119 до 5268 рублей.

Также предлагается установить второму приёмному родителю либо единственному приемному родителю дополнительное вознаграждение в размере 5 268 рублей при условии принятия на воспитание шести и более подопечных детей. В настоящее время размер компенсации составляет 5119 рублей.

«Предлагаемые проектом размеры вознаграждения увеличены в 1,0291 раза с учётом значения среднегодового индекса потребительских цен за 2020 год», — поясняется в документе.