Вашингтон, , 05:19 — REGNUM Актёр Юрий Ловенталь, озвучивший Питера Паркера в Marvel's Spider-Man Remastered для консоли PlayStation 5, прокомментировал ситуацию со сменой внешности героя в улучшенной версии видеоигры. Интервью с ним было опубликовано 1 февраля на портале ComicBookMovie.

Ловенталь сказал, что он знал о тех изменениях, которые студия Insomniac Games решила внести в игру и согласился с решением разработчиков. Актёр отметил, что при этом он понимал, что не всем геймерам нововведения придутся по душе, поскольку если люди «влюбляются» в какую-то оригинальную вещь, то болезненно воспринимают попытки как-либо её изменить.

«Но я думаю, что причины, по которым они (разработчики — ИА REGNUM) это сделали, были вескими», — сказал Ловенталь, добавив, что в будущем проект от этого только выиграет.

Напомним, в сентябре 2020 года студия Insomniac Games опубликовала трейлер Marvel's Spider-Man Remastered, в котором была показана новая внешность Питера Паркера.

Поклонникам игры сначала показалось, что разработчики решили сделать главного героя более похожим на актёра Тома Холланда. Однако позже глава сообщества Insomniac GamesДжеймс Стивенсон пояснил, что в действительности студия попыталась придать персонажу сходство с Юрием Ловенталем.

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