Сеул, , 05:18 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 336 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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Из них 295 связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные зараженные прибыли на территорию республики из-за границы. Центр отмечает, что в Южной Корее уже на протяжении трех дней выявляют не более 400 инфицированных ежесуточно. При этом местные власти считают, что ближайшие две недели будут очень важными для борьбы с COVID-19: от того, как жители Южной Кореи будут соблюдать ограничения в период Нового года по Лунному календарю будет зависеть заболеваемость.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 на территории Республики Корея достигло 78 844. Также за минувшие сутки в стране скончались десять пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Южной Корее от осложнений COVID-19 умерли 1435 человек.