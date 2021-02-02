Чебоксары, , 05:10 — REGNUM В Чувашии из-за «технического момента» своевременно не получили выплаты ветераны труда, федеральные льготники и другие категории граждан. По данным властей, 29 января «все льготы» были перечислены на счета получателей. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, данный вопрос был поднят на планёрке в правительстве.

Вице-премьер — министр образования Чувашии Алла Салаева прокомментировала ситуацию с перечислением ряда социальных выплат в январе, отметив, что «было действительно много обращений».

«Льготы, которые были перечислены, — компенсация за связь ветеранам труда, выплаты труженикам тыла, компенсации ЖКУ сельским специалистам, компенсация за ремонт гражданам старше 70 и 80 лет, выплаты федеральным льготникам и пособия на погребение — в общем количестве 126 тыс. выплат — были обратно возвращены в центр предоставления мер социальной поддержи. Произошёл технический момент, сегодня он отработан», — сказала Алла Салаева.

По её словам, 29 января все льготы были перечислены на счета получателей, и «в ближайшие дни все получатели должны получить свои средства».

Глава Чувашии Олег Николаев поручил минтруду разобраться «в причинах технического сбоя», отработать все необходимые «коммуникации и быть повнимательнее».

Как сообщало ИА REGNUM, с 1 января 2021 года 96 287 жителей Чувашии получают ежемесячные денежные выплаты. Основная часть получателей — инвалиды (80,7%). К числу федеральных льготников также относятся участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, их вдовы и другие категории граждан.