Якутск, , 05:16 — REGNUM По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) на 1 февраля в ДФО зарегистрировано 240 218 носителей коронавируса, 213 688 человек выздоровели, 2 849 жителей скончались от осложнений, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Лидируют по росту выявленных заражённых с 1 по 31 января Хабаровский край и Приморье. Наименьший прирост в Еврейской автономной области — на 11%.

В целом, на Дальнем Востоке прирост подтверждённых случаев коронавирусной инфекции за первый месяц 2021 года составил 22%.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Приморье выявлено 212 (210 накануне) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 248 человек, скончались пять пациентов (днём ранее — шесть).