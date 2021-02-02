Новосибирск, , 04:55 — REGNUM В Новосибирске прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о невыплате заработной платы в размере более 46 млн рублей. Дело было возбуждено в отношении руководителя Восточной мостостроительной компании, сообщили ИА REGNUM в региональном ведомстве.

По версии следствия, с сентября 2019 года по март 2020 года генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Восточная мостостроительная компания» не выплатил 204 работникам заработную плату и иные выплаты на сумму свыше 46,5 млн рублей. При этом на счетах организации имелись достаточные для погашения задолженности денежные средства.

«Руководитель общества частично погасил перед трудовым коллективом задолженность в размере 36 млн рублей, — отметили в прокуратуре. — На имущество (земельный участок, жилое здание, квартиру) обвиняемого наложен арест».

Уголовное дело направлено в суд.