Пекин, , 04:53 — REGNUM В начальных и средних школах Китая введен запрет на использование мобильных телефонов в рамках усиления мер защиты учеников игровой и интернет-зависимости, сообщает 1 февраля агентство Синьхуа.

Учащиеся начальных и средних школ не должны приносить собой мобильные телефоны на уроки, говорится в циркуляре, выпущенном Министерством образования КНР. Также запрещено иметь при себе мобильные телефоны в кампусах.

Если же учащимся необходимо иметь мобильный телефон в школе, специальный запрос должен быть рассмотрен администрацией школы наряду с письменным заявлением со стороны законных представителей учащихся, добавили в министерстве.

После одобрения запроса, ученики должны сдавать свои мобильные телефоны соответствующим ответственным за это дело работникам школы по прибытию в школу. Телефоны будут храниться в специально отведенном месте и у школьников не будет шансов их пронести в кабинет во время уроков.