Владивосток, , 04:53 — REGNUM За последние шесть лет для развития Дальнего Востока и Арктики было принято 57 федеральных законов, об этом на совещании по подведению итогов работы по социально-экономическому развитию Дальнего Востока и Арктической зоны РФ в 2020 году и приоритетным задачам на 2021 год заявил полпред президента Юрий Трутнев.

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Только в 2020 году было принято 11 федеральных законов, направленных на развитие Дальнего Востока и Арктики.

«Наша главная цель, чтобы дальневосточники жили лучше, чтобы условия жизни становились более комфортными», — отметил Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония высказала большую заинтересованность в поставках с Дальнего Востока России сои, кукурузы и других сельхозкультур, в реализации проектов по производству и переработке морской капусты, рыбоводству, строительству тепличных комплексов для выращивания овощей, клубники, репчатого лука. Интересен стране Восходящего солнца и Северный морской путь.