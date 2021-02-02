Тюмень, , 04:46 — REGNUM В Тюменской области из-за острой респираторной инфекции (ОРВИ) карантин введён в 16 классах школ и одной группе в дошкольном учреждении. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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Очагов группового заражения COVID-19 в Тюменской области нет, отмечают в штабе.

С 25 по 31 января в Тюменской области не было полностью приостановленных общеобразовательных организаций. Там, где были вспышки ОРВИ, усилен дезинфекционный режим, проводятся утренние фильтры, усилена профилактическая работа с детьми и родителями.