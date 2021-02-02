Москва, , 04:45 — REGNUM Предоставлять продовольственную помощь от государства нуждающимся гражданам России предложили в министерстве промышленности и торговли РФ. Об этом 2 февраля пишут «Известия».

По информации газеты, предложение в числе других поступило на рассмотрение в правительство России в декабре. Министерство исполняет дорожную карту по реализации Доктрины продовольственной безопасности, которую правительство утвердило еще в июне 2020 года.

Осведомлённый источник ответил, что речь идёт об адресной помощи гражданам — они смогут ежемесячно получать деньги, которые затем использовать для приобретения продуктов питания, произведённых в России.

В свою очередь в пресс-службе правительства РФ сообщили, что не рассматривают вопрос введения продуктовых карточек, а предложение Минпромторга пока не оценили.

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