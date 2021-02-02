Пекин, , 04:43 — REGNUM В столице Китая городе Пекине выявлен новый случай заражения птичьим гриппом H5N8, сообщили 1 февраля в Министерстве сельского хозяйства и вопросов села КНР.

Высокопатогенный штамм вируса был выявлен среди диких лебедей в старом летнем дворце Юаньминъюань в Пекине. В настоящее время три диких лебедя оказались инфицированы и еще три погибли.

Местные власти объявили задействование механизма экстренного реагирования в связи с произошедшим. Проводится стерилизация окружения, а все умершие животные безопасным образом уничтожены.

H5N8 является подвидом птичьего гриппа. Хотя он имеет низкий рис передачи человек, он является крайне летальным для диких птиц и домашней птицы.