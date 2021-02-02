Якутск, , 04:45 — REGNUM В Якутии с 30 декабря по 28 января зафиксирован небольшой рост цен (от 1 до 5%) на некоторые виды продуктов питания, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прее-службе государственного комитета по ценовой политики республики.

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Подорожали баранина, мясо кур, масло сливочное и подсолнечное, молоко, чай черный, картофель, морковь, помидоры и огурцы.

Вместе с тем отмечается снижение цен до 4% на рыбу, яйцо куриное, сахар-песок, соль, пшено, крупу гречневую, вермишель, капусту, лук репчатый, перец сладкий, яблоки, мандарины и бананы.

Свёкла подешевела на 10%.

Как сообщало ИА REGNUM, для того, чтобы в России избежать скачкообразного роста цен на продукты питания, следует обращать внимание на состояние предприятий-изготовителей: предоставлять свободный доступ к энергоресурсам по разумным ценам, не перегружать налогами и проверками, позволять свободно конкурировать на рынке, не учиняя ограничений, заявил заместитель председателя «Партии Роста», бизнесмен Сергей Демин.