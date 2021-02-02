История вопроса

После объявления президентом России Владимиром Путиным нерабочей недели с 30 марта по 5 апреля 2020 года Министерство науки и высшего образования организовало каникулы.

Однако позже появилась информация, что глава государства приветствует продолжение образования в режиме онлайн. Ряд вузов объявили каникулы, другие продолжили работу, чтобы не затягивать учебный год и «привязать» студентов к дому.



6 апреля учреждения высшего и среднего образования начали обучение в дистанционном формате до 30 апреля. Руководители регионов, исходя из эпидемиологической обстановки, могут ввести очное обучение раньше назначенного срока.

