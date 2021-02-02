Тюмень, 2 февраля 2021, 04:30 — REGNUM Студенты Тюменского государственного университета с 1 марта возвращаются в аудитории. Об этом сообщает управление стратегических коммуникаций вуза.
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На данный момент учащиеся ТюмГУ обучаются дистанционно. Удалённый формат работы вводился в связи с эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в Тюмени.
С 1 февраля студенты вуза сдают сессию, а с 22-го уходят до марта на каникулы, уточнили в вузе.