Москва, , 04:21 — REGNUM Краткосрочная электронная виза для въезда в Россию может стать многократной, заявил 2 февраля директор консульского департамента МИД РФ Иван Волынкин.

В интервью РИА Новости он отметил, что электронная виза должна была начать действовать с 1 января 2021 года, однако её оформление было приостановлено из-за сложной эпидемиологической обстановки в России и в мире.

«Не исключаем, что электронная виза может стать многократной в дальнейшем», — сказал Волынкин.

По его словам, такое решение должно приниматься с учётом накопленного опыта и всех факторов, в том числе миграционной опасности.

Напомним, сегодня единая электронная виза является однократной. Она действует 60 суток со дня оформления и позволяет находиться иностранцам в России не более 16 суток со дня въезда.

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