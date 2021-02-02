Ульяновск, , 04:02 — REGNUM В Ульяновской области коронавирус предварительно подтверждён ещё у 176 человек. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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По оперативным данным (на вечер 1 февраля), с начала пандемии в регионе проведено 621 387 лабораторных исследований, обследованы 590 667 человек. В настоящее время под наблюдением находятся 11 379 человек.

По информации ведомства, за последние сутки в регионе заражение коронавирусом предварительно подтверждено у 176 человек — таким образом, общее число случаев заражения SARS-CoV-2 составляет 44 134.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор Ульяновской области Сергей Морозов поручил улучшить информирование родственников пациентов ковидных госпиталей, а также утвердить приказы руководителей государственных учреждений здравоохранения о выделении часов для дополнительного информирования родственников о состоянии пациентов.