Берлин, , 03:58 — REGNUM Правительство Германии намерено завершить всеобщую вакцинацию жителей ФРГ против коронавирусной инфекции к концу лета 2021 года, заявила немецкий канцлер Ангела Меркель по итогам совещания с главами федеральных земель страны.

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По ее словам, провести всеобщую вакцинацию против COVID-19 в Германии возможно только при использовании препаратов от трех производителей — Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Если один из них сорвет поставки, то доз вакцины окажется недостаточно для проведения вакцинации. Тем не менее глава минздрава ФРГ заявил, что в ближайшие две недели в стране будет наблюдаться нехватка препаратов.

По последним данным, в Германии к 2 февраля выявили 2 221 971 случай заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в ФРГ скончались 57 120 пациентов.

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