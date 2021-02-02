Чебоксары, 2 февраля 2021, 03:55 — REGNUM В районном центре Красноармейского района Чувашии продолжается возведение храма в честь иконы Божией Матери «Умиление», также планируется построить часовню на территории центральной районной больницы. Об этом сообщается на сайте администрации муниципалитета.
В настоящее время в селе Красноармейская проектируется часовня, которая будет построена на территории Красноармейской центральной районной больницы. Подготовлены первые чертежи, выбрано место под часовню, а также подъездные пути для начала строительства. Строительства планируется завершить до конца августа 2021 года.
Ожидается, что часовня будет построена при участии меценатов и неравнодушных жителей. В частности, помощь окажет депутат Госсовета, генеральный директор специализированного застройщика «ТУС» Николай Угаслов.
Отметим, что в селе Красноармейское в настоящее время строится храм в честь иконы Божией Матери «Умиление». В конце декабря здесь освятили купола. В настоящее время завершаются внешние работы, затем начнутся работы по внутренней отделке.