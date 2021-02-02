Чебоксары, , 03:38 — REGNUM В Чувашии комиссия оценит работы, которые поступили на конкурс по разработке логотипа Года, посвященного трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В нём приняли участие около трёх десятков авторов.

Конкурсные работы: скриншот с сайта минкультуры Чувашии Cap.ru

По данным минкультуры, на конкурс поступили 38 работ от 29 участников, среди которых как творческие коллективы, так и отдельные авторы. В министерстве туманно заявляют, что итоги будут подведены «в феврале 2020 года», не называя конкретную дату.

Чиновники также ссылаются на положение конкурса, в соответствии с которым оценка работ на соответствие требованиям и итоги будут подведены конкурсной комиссией, в которую войдут представители минкультуры, художники, дизайнеры, деятели культуры и искусства, представители органов государственной власти и общественных объединений.

Напомним, конкурс продлевался: в конце декабря 2020 года в министерстве культуры заявляли, что подана 51 конкурсная заявка от 41 участника. Работы подали не только чувашские авторы, но и художники из Москвы, Татарии и Пензенской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, лучший брендбук и логотип по итогам конкурса будет использоваться в рамках празднования в 2021 году Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей, а также при изготовлении в памятной и сувенирной продукции. Победитель конкурса за разработку логотипа получит 500 тыс. рублей.

Напомним, что более пяти лет федеральное информационное агентство ИА REGNUM ведёт проект, посвящённый строительству в первый год Великой Отечественной войны Сурского оборонительного рубежа и Казанского обвода. Это одна из самых не изученных страниц истории республики и страны периода Великой Отечественной войны, о которой и 75 лет спустя после её окончания мало что известно. В год 75-летия Великой Победы указом главы Чувашии Олега Николаева проект получил поддержку на государственном уровне.