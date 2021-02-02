Владивосток, , 03:39 — REGNUM За минувшие сутки в Приморье выявлено 212 (210 накануне) новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 248 человек, скончались пять пациентов (днём ранее — шесть), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На 2 февраля в крае с начала пандемии лабораториями выданы 36 760 положительных тестов на коронавирус. Выздоровели 28 142 приморца, не справились с болезнью 536 пациентов.

По решению минздрава региона, в связи с низкой посещаемостью в ночное время амбулаторных инфекционных центров, с 1 февраля их перевели на новый график работы — ежедневно с 8:0 до 20:00. Всего в Приморье работает 12 АИЦ.

Как сообщало ИА REGNUM, в мире за последние сутки зафиксировано 444 580 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё по меньшей мере 10 885 пациентов с COVID-19.