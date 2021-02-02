Вена, , 02:51 — REGNUM Постепенное снятие коронавирусных ограничений начнется с 8 февраля в Австрии, заявил австрийский канцлер Себастьян Курц 1 февраля в ходе пресс-конференции.

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Так, с указанной даты в стране откроются торговые центры, магазины, салоны красоты, музеи и зоопарки. При этом посетители и персонал этих объектов должны будут носить респираторы с классом защиты FFP2 и соблюдать другие санитарные требования.

Корме того, с 8 февраля в Австрии возобновятся очные занятия в школах. Гражданам разрешат встречи между членами двух разных семей, но при условии, что будут собираться не более четырех взрослых.

Курц отметил, что, несмотря на заметную эффективность локдауна, по стране распространяются «британская» и «южноафриканская» разновидности коронавируса SARS-CoV-2.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 января в австрийской столице Вене прошла акция протеста против коронавирусных ограничений, собравшая несколько тысяч участников.

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