Копенгаген, , 02:51 — REGNUM Власти Дании разрешили возобновить обучения в школах для учеников младших классов, заявил министр здравоохранения страны Магнус Хенике в ходе пресс-конференции.

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«Наша цель в ближайшем приближении — снизить заболеваемость COVID-19 и дать возможность передохнуть нашим больницам. Сейчас мы можем заявить, что она достигнута. Поэтому мы теперь открываем школы для учащихся с первого по четвертые классы», — завяил он.

Другим ученикам все же придется соблюдать введенные ограничения из-за коронавирусной инфекции. Напомним, ранее власти Дании продлили ограничительные меры до 28 февраля.

По последним данным, в Дании подтверждено 198 960 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в стране скончались 2145 человек.