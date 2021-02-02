Красноярск, , 03:04 — REGNUM Во вторник, 2 февраля, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха −18… −16 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:20 на Театральной площади было — 28 °C.

Ночью со 2 на 3 февраля ожидается до −20… −18 °C, без осадков.

Скорость юго-западного, юго-восточного ветра 3−8 м/с. Давление — 745 мм рт. ст.

В среду, 3 февраля, в Красноярске до −9… −4 °C днём и около −10… −7 °C ночью, облачно, снег.

В четверг, 4 февраля, в Красноярске ожидается до −9… −7 °C днём. Ночью — до −15… −12 °C. Облачно, небольшой снег.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 2 февраля в центральных и южных районах Красноярского края ночью ожидается до −35… −30 °C, на востоке центральных районов до −40… −35 °C. На юге Таймырского муниципального района (МР) ожидаются порывы южного ветра 15−20 м/с, метель.

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