Бразилиа, , 02:05 — REGNUM Общее количество подтвержденных летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 в Бразилии выросло на 595 и достигло 225 099. Об этом 1 февраля сообщает бразильский минздрав на своем сайте.

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Кроме того, за стуки в стране зафиксировали 24 591 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Всего в Бразилии зарегистрировали 9 229 322 подобных факта, в том закончившихся выздоровлением пациентов — 8 077 967.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января стало известно, что на территории Бразилии выявили случаи инфицирования сразу двумя штаммами SARS-CoV-2.

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