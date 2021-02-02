Монтевидео, , 01:59 — REGNUM Власти Уругвая разрешили въезд в страну для иностранцев и граждан республики с 1 февраля, заявил уругвайский президент Луис Альберто Лакалье Поу в официальном обращении.

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По его словам, власти решились отменить ограничения на въезд, введенные из-за пандемии COVID-19, так как число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в декабре 2020 года не достигло прогнозируемых показателей. Также в Уругвае решили отменить ряд ограничений и внутри страны. В частности, в республике возобновят свою полноценную работу рестораны и бары, а также будут разрешены публичные мероприятия.

При этом прибывающим в Уругвай иностранцам будет все же необходимо пройти обязательный карантин.

По последним данным, в Уругвае с начала пандемии выявили 41 738 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике скончались 436 человек.