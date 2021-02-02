Скопье, , 03:04 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 1 февраля сообщили о том, что за сутки в результате обследования 678 человек в стране выявили 61 носителя коронавируса. Такой низкий показатель — носителями оказались менее 10% процентов прошедших тестирование — свидетельствует об улучшении эпидемиологической ситуации в стране. Об этом свидетельствует и снижение уровня смертности. Еще 440 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 92 753 случая заражения. 2866 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из этого числа 11 — за последние сутки. 82 121 пациент выздоровел. Лечение в стране проходят 7 766 человек.

В стране продолжает действовать строгий масочный режим. Работа отелей и ресторанов в ночное время (после 21:00) запрещена.

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