Тирана, , 02:16 — REGNUM В Албании 1 февраля в результате обследования 2960 человек выявили 865 новых случаев заражения коронавирусом. Ещё 498 человек были признаны излечившимися.

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Статистика по заражениям в Албании уже несколько недель остается более драматичной, чем в Косово или Северной Македонии, и эпидемиологическая обстановка в стране продолжает ухудшаться, при этом «необъяснимым» образом уровень смертности, согласно официальной статистике, в два раза ниже, чем в соседней Северной Македонии, при в несколько раз большем числе выявляемых ежедневно заражений.

По данным министерства здравоохранения страны, всего в Албании выявили 78 992 случая заражения коронавирусом. 47 992 человека уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 1393 пациента скончались от осложнений, вызванных COVID-19. Среди погибших 28 медицинских работников.

За прошедшие сутки в стране умерли 13 пациентов с COVID-19. Лечение от COVID-19 проходят свыше 29 тысяч 667 человек, из этого числа более половины — 17 052 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 365 пациентов, причем отмечается резкий рост числа больных, нуждающихся в стационарном лечении.

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