Тирана, 3 февраля 2021, 06:53 — REGNUM Первые 1170 доз вакцины от коронавируса прибыли в Албанию 1 февраля в рамках соглашения с американской фармацевтической кампанией Pfizer. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при этом дата поставки была передвинута на неделю по сравнению с контрактом.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: отметка в 100 млн и паспорта вакцинации — все новости»
Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что в феврале компания предоставит стране 41 тысячу доз вакцин, при этом уже подходят к концу переговоры о закупке вакцины у британской компании AstraZeneca.
Новостью для албанцев стало внезапное заявление главы правительства о том, что Тирана не окажет Приштине помощь в закупке вакцины, как было обещано ранее:
Читайте ранее в этом сюжете: Пандемия — шанс России вернуть свои позиции в Сербии и на Балканах