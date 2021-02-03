Тирана, , 06:53 — REGNUM Первые 1170 доз вакцины от коронавируса прибыли в Албанию 1 февраля в рамках соглашения с американской фармацевтической кампанией Pfizer. Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, при этом дата поставки была передвинута на неделю по сравнению с контрактом.

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Премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что в феврале компания предоставит стране 41 тысячу доз вакцин, при этом уже подходят к концу переговоры о закупке вакцины у британской компании AstraZeneca.

Новостью для албанцев стало внезапное заявление главы правительства о том, что Тирана не окажет Приштине помощь в закупке вакцины, как было обещано ранее:

ИА REGNUM) и медицинских сестер в госпитале для лечения пациентов с COVID-19 в Приштине. Эди Рама Мы взяли на себя обязательство помочь Косово, но я должен объяснить, что компания Pfizer установила исключительно строгие правила и ограничения, из которых вытекает с одной стороны, что мы будем единственной страной, где будет проходить вакцинация, что делает невозможным передачу доз вакцины. Однако, это не значит, что мы не можем провести вакцинацию ряда врачей (50 —) и медицинских сестер в госпитале для лечения пациентов с COVID-19 в Приштине.

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