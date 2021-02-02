Токио, , 00:39 — REGNUM Геймдизайнер Кадзунори Ямаути рассказал поклонникам симулятора автогонок Gran Turismo о седьмой игре франшизы. Об этом 1 февраля сообщил портал GamesRadar.

Во время беседы с журналистами Ямаути, в частности, дал понять, что создатели Gran Turismo 7 хотят вернуть в игру дух первых четырёх игр франшизы. Он сообщил, что знает о том, что фанаты неоднозначно восприняли попытку разработчиков стать ближе к киберспорту в рамках проекта Gran Turismo Sport.

Геймдизайнер отметил, что седьмая часть автосимулятора унаследует от этой игры такие элементы, как чемпионат и при этом возьмёт все лучшее из серии Gran Turismo.

Ожидается, что релиз седьмой части Gran Turismo состоится в 2021 году. Разработкой игры занимается японская студия Polyphony Digital, являющаяся дочерней компанией Sony Interactive Entertainment.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики Microsoft Flight Simulator анонсировали два больших обновления