Тегеран, , 08:37 — REGNUM 1 февраля пресс-секретарь министерства здравоохранения и медицинского образования Ирана Сима Садат Лари заявила, что за последние сутки COVID-19 унёс жизни 79 иранских граждан. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Лари отметила, что по стране за сутки 79 человек скончались в результате заражения смертельным вирусом. Согласно ее отчету, общее число погибших достигло 58 038 человек.

Говоря о текущей ситуации с пандемией в Иране, Лари подчеркнула, что за последние 24 часа было обнаружено 6597 новых случаев заражения COVID-19, при этом 817 человек госпитализированы.

Она также сообщила, что в общей сложности 1 424 596 иранцев подверглись заражению опасным вирусом, причем 1 216 305 из них либо выздоровели, либо были выписаны из больниц.

Лари подчеркнула, что 3896 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии и находятся на лечении в отделениях интенсивной терапии больниц.

С момента вспышки инфекция заразила более 103 миллионов человек по всему миру, из них 2 255 707 скончались.