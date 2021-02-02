Тегеран, , 08:42 — REGNUM 15 иранских рыбаков, которые ранее были заключены в индийскую тюрьму, прибыли в иранский порт Чабахар 31 января. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 1 января.

Глава представительства МИД Ирана в свободной зоне Чабахар Хамид Реза Туси заявил: «Благодаря приложенным усилиям и сотрудничеству индийских властей вчера вечером в Чабахар прибыли 15 иранских рыбаков, которые были заключены под стражу в Индии».

«Заключённые, которые первоначально были задержаны в Бангалоре [столице южного индийского штата Карнатака], оказались в очень сложной ситуации и в конце концов были оправданы по итогам нескольких раундов судебного разбирательства», — отметил он.

В прошлом году ураган стал причиной инцидента для рыбаков, которые ловили рыбу в международных водах вблизи иранского порта Чабахар. Им пришлось войти в территориальные воды Индии в поисках помощи, в результате чего были заключены в тюрьму за незаконный вход в территориальные воды страны.