Вашингтон, , 23:58 — REGNUM Команда разработчиков масштабного дополнения The Frontier к популярной игре Fallout: New Vegas, ранее попавшая в педофильский скандал, вновь выложила его на сайт Nexus Mods. Об этом 1 февраля сообил портал Wccftech.

Руководитель проекта, известный под ником Tgspy, разместил на своей странице публикацию, в которой сообщил, что один из художников проекта в течение некоторого времени создавал «неприемлемый» контент с участием «антропоморфных тел», напоминающих детей.

После того, как об этом стало известно, этот человек был исключён из команды разработчиков, а контент, над которым он работал (речь идёт об основной части значков pip-boy), был удалён из The Frontier.

Tgspy отметил, что команда проекта не знала о действиях этого человека и после того, как о них стало известно, решительно их осудила. Он также написал, что пока разработчики решили отложить выход The Frontier в сервисе Steam.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что член команды разработчиков, известный под ником ZuTheSkunk, разместил на своих аккаунтах«анимированный педофильский контент». После того, как об этом стало известно, The Frontier был удалён из базы портала NexusMods.

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