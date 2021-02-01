Москва, , 23:50 — REGNUM Генеральный прокурор Игорь Краснов распорядился организовать проверку соблюдения в России законодательства об охране труда из-за многочисленных случаев производственного травматизма. Об этом сообщает 1 февраля пресс-служба надзорного ведомства.

Дарья Антонова © ИА REGNUM

Отмечается, что проблема производственного травматизма в 2021 году остаётся актуальной, повсеместно регистрируются несчастные случаи на производстве, в том числе со смертельным исходом.

«В этой связи по поручению Игоря Краснова в ряде субъектов организована проверка исполнения организациями различных форм собственности, органами государственной власти и местного самоуправления законодательства об охране труда», — говорится в сообщении.

По результатам проверки планируется дать оценку эффективности и полноте проводимой ими работы по обеспечению прав граждан на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности, и профилактике несчастных случаев на производстве. Кроме этого, будет проанализирована контрольно-надзорная деятельность региональных инспекций труда.

Согласно данным Генпрокуратуры, за 2020 год в России было установлено более 70,3 тысячи нарушений законодательства об охране труда. По выявленным нарушениям было принесено 2,7 тысячи протестов на незаконные правовые акты, направлено 5,5 тысячи исков в суд, внесено 15 тысяч представлений. По инициативе прокуроров к дисциплинарной и административной ответственности привлечено более 27,7 тысячи должностных лиц, возбуждено 108 уголовных дел по материалам прокурорских проверок.