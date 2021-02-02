Тегеран, , 09:51 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани предупредил граждан страны соблюдать протоколы здравоохранения, заявив, что в противном случае страна столкнется с четвертой волной COVID-19 в течение последующих двух месяцев. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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Рухани сделал это замечание во время заседания Национального штаба по борьбе с COVID-19, напомнив, что почти год назад в Иране были обнаружены первые случаи заражения этим смертельным вирусом.

«COVID-19 не был обычной болезнью; он вызвал серьезные проблемы во всем мире», — сказал президент. Он отметил: «Мир противостоял ему единым фронтом, однако мы боролись с вирусом самостоятельно, и никто нам не помогал… Деньги, банки и торговля в мире действуют в нормальном режиме, а мы сталкиваемся с особыми проблемами».

«Иранское правительство приняло правильное решение в первые же дни вспышки и позволило всем заводам продолжать свою деятельность при соблюдении ряда медицинских протоколов», — заявил Рухани. Кроме того, президент также поблагодарил иранских врачей и медицинских работников за все их усилия в эти трудные времена.

Он коснулся проблем, с которыми столкнулась образовательная система во время пандемии, и сказал: «Хотя школы были закрыты, студенты продолжали получать онлайн-обучение».