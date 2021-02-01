Вашингтон, , 23:49 — REGNUM Руководство игрового потокового сервиса Google Stadia приняло решение о закрытии группы студий Stadia Games & Entertainment, специализирующихся на разработке видеоигр. Об этом 1 февраля сообщила Twitter-страница подразделения IT-гиганта.

https://twitter.com/GoogleStadia/status/1356326487134068736

В очередной публикации блога Stadia отмечается, что сервис начнёт превращаться в платформу, на которой сторонние разработчики смогут продвигать свои проекты. Руководство подразделения заявило, что в 2021 году оно удвоит усилия в рамках «оказания помощи» разработчикам, желающим использовать Stadia как площадку для продажи своих игр.

Напомним, игровой потоковый сервис Google Stadia был запущен 19 ноября 2019 года. Он предлагает геймерам возможность играть в видеоигры без необходимости загружать их на компьютер. Обработка «картинки» происходит на серверах Stadia, использующих графические процессоры компании AMD, которые способны выдавать производительность на уровне 10,7 терафлопс.

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