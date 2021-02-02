Вашингтон, , 10:05 — REGNUM Усилия США в изучении коронавируса и практика выявления новых штаммов стремительно набирают обороты за последние недели, однако этого все еще недостаточно, уверена Рошель Валенски, директор центров по контролю и профилактике заболеваний США. Об этом 1 февраля пишет NBC.

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Валенски объяснила, что больницы и лаборатории еженедельно изучают по крайней мере 7 тысяч случаев SARS-Cov-2.

«Это хорошее начало, но нам нужно больше ресурсов и пространства, чтобы поднять нашу аналитику до того уровня, которого требует пандемия, — сообщила Валенски. — В настоящее время львиная доля исследований приходится на частные лаборатории, которые исследуют около 3 тысяч анализов ежедневно и обещают увеличить это число до 6 тысяч к середине февраля».

В США выявлен уже 471 случай заражения британским, южноафриканским и бразильским штаммами SARS-CoV-2.