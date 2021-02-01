Москва, , 22:54 — REGNUM Россия продлевает временный запрет на авиасообщение с Великобританией, введённый из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

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"Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23:59 мск 16 февраля 2021 года», — говорится в сообщении.

Напомним, Россия в конце декабря минувшего года приостановила авиасообщение с Великобританией в связи с выявлением на территории страны нового штамма коронавируса. Ограничение было введено на срок до 1 февраля.