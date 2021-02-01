Копенгаген, , 23:10 — REGNUM Правительство Дании, которое ввело жесткие ограничение в декабре в связи с пандемией коронавируса, приняло решение ослабить ограничительные меры. Решением властей в стране вновь заработают школы. Об этом сообщило новостное агентство SVT Nyheter.

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8 февраля общеобразовательные школы будут открыты для учеников с первого по четвертый классов. Напомним, что дети были вынуждены сидеть дома и получать дистанционное обучение, начиная с 21 декабря.

«Цель была достигнута. Распространение коронавирусной инфекции уменьшилось. Теперь мы вновь можем открыть школы для самых маленьких», — заявил в ходе пресс-конференции министр здравоохранения Дании Магнус Хойнике.