Анкара, , 22:27 — REGNUM В Турции за последние 24 часа, в соответствии с результатами 141 703 проведённых ПЦР-тестов, выявили 7719 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 124 человека скончались, сообщает 1 февраля Sabah.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2 485 182, смертельных случаев — до 26 117.

Министр здравоохранения Фахреттин Коджа в своём профиле в социальной сети опубликовал видео о борьбе с коронавирусом в Турции, где написал: «Если жив человек, то и государство будет жить. Мы всегда на службе нашей нации при любых обстоятельствах».