Подгорица, , 22:44 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1813 проведённых ПЦР-тестов, выявили 313 новых случаев коронавирусной инфекции, еще 6 человек скончались. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 1 февраля.

Которский залив, Черногория Андрей Грук © ИА Красная Весна

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В институте общественного здоровья Черногории сообщили, что из 6 скончавшихся от коронавируса самому старшему было 80 лет, а самому младшему 74 года.

С учетом всех вновь выявленных случаев заболевания и количества выздоровевших от коронавируса, общее количество новых случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 61 972, а количество скончавшихся составляет 811 человек с начала 2020 года.

Напомним, что раннее 31 января в Черногории было подтверждено 457 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 3 смертельных случая.