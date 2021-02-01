Париж, , 22:04 — REGNUM Во Франции всего за время пандемии умерли 76 512 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония». За последние сутки этот показатель увеличился на 455 пациентов. Об этом в понедельник, 1 февраля, свидетельствуют данные французской санитарной службы.

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По последним данным, за минувшие 24 часа во Франции было выявлено 4 347 новых случаев заражения SARS-CoV-2, общее число выявленных случаев инфицирования в стране превысило 3,201 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе совместной пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем призвал страны — члены Европейского Союза сделать кампанию по вакцинации от COVID-19«еще более эффективной» и «быстрой».

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