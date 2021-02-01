Белград, , 22:06 — REGNUM В Сербии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 10 471 проведённого ПЦР-теста, выявили 1739 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 18 человек скончались. К аппаратам ИВЛ подключено 145 пациентов. Об этом сообщает сербское новостное агентство Политика 1 февраля.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 397 002, а количество смертельных случаев выросло до 4038 человек.

Госсекретарь министерства здравоохранения Сербии Мирсад Джерлек заявил, что интерес к вакцинации — больше, чем ожидалось, и на 1 февраля более 850 000 человек подали заявки на проведение прививки от коронавируса.