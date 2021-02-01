Рим, , 21:34 — REGNUM В 2020 году в Италии умерло более 725 тысяч человек, показатель заметно вырос в сравнении с 2019 годом, сообщили в понедельник, 1 февраля, в национальной службе статистики Istat.

В среднем в день умирали 1990 человек, на 223 больше, чем в среднем, а пять после лет, «добавление» арифметически соответствует коронавирусной статистике (около 200 смертей в среднем в день в 2020 году).

Число родившихся в Италии в 2020 году по предварительным данным окажется менее 400 тысяч, это будет самый низкий показатель за последние 150 лет, сообщили также в Istat.