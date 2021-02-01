Любляна, , 21:39 — REGNUM В Словении за последние 24 часа, в соответствии с результатами более 4684 поведённых ПЦР-тестов и антигенных экспресс-тестов, было подтверждено 353 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 19 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Dnevnik 1 февраля.

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В Словении продолжаются протесты родителей и школьников, жалующихся на затянувшуюся дистанционную форму обучения, в то время как премьер-министр республики Янез Янша считает, что протесты политически мотивированы и их участники лишь эксплуатируют детей в своих целях.

Согласно новому постановлению правительства, 1 февраля может быть восстановлена работа детских садов и возобновлено обучение в первых трех классах в начальных школах в семи провинциях, в то время остальные ученики продолжат дистанционное обучение.

В Словении около 166 826 человек заразились коронавирусом с начала пандемии, и до сих пор было зафиксировано 3522 смертельных случая.