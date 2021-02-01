Загреб, , 21:26 — REGNUM В Хорватии за последние 24 часа, в соответствии с результатами 1881 проведённого ПЦР-теста, было подтверждено 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, 27 человек скончались. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Index 1 февраля.

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К аппаратам-ИВЛ подключено 98 пациентов. Согласно новым официальным данным, число активных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 2551.

В Хорватии 232 520 человек заразились коронавирусом с начала пандемии 25 февраля 2020 года, а общее число скончавшихся составляет 5054.

Напомним, что раннее 31 января в Хорватии было подтверждено 336 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией и 26 смертельных случаев.