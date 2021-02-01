Женева, Швейцария, , 20:57 — REGNUM Число новых случаев заболевания COVID-19 в мире снижается третью неделю подряд. Об этом заявил 1 февраля генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

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По его словам, это обнадёживающие данные, которые указывают на то, что «вирус можно контролировать даже при наличии его новых разновидностей» и распространение инфекции можно предотвратить, продолжая принимать необходимые меры.

Согласно последним данным ВОЗ, всего в мире выявлено уже 102 399 513 случаев заражения коронавирусом, по меньшей мере 2 217 005 больных COVID-19 скончались.