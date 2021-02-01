Москва, , 20:08 — REGNUM Вступившие с 1 февраля поправки в КоАП предусматривают санкции за унижение чести и достоинства другого лица, высказанные онлайн, так же как ранее наказывалось унижение в офлайне, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»)

Он обратил внимание на то, что вопрос о штрафах за оскорбления, в том числе выраженные в матерной форме относится к новой редакции КоАП, которая устанавливает ответственность за унижение чести и достоинства другого лица в сети интернет. Эта норма уже существовала в отношении общественных мест, средств массовой информации (СМИ).

«Это не связано напрямую с матом и человеком, который просто сквернословит в соцсетях, не оскорбляя другого. Употребление ненормативной лексики — это неправильно, но с формально-правовой точки зрения, не является именно оскорблением, если не адресовано какому-то конкретному лицу», — отметил Хинштейн.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 1 февраля социальные сети в России обязаны блокировать незаконный контент. Блокировке подлежат в том числе призывы к массовым беспорядкам, экстремизму и участию в несогласованных публичных мероприятиях и материалы, содержащие нецензурную брань.

Закон также регламентирует понятие «социальная сеть» — это интернет-ресурс, предназначенный для распространения посредством созданных персональных страниц информации, доступ к которому в течение суток составляет более 500 тыс. пользователей в РФ.

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