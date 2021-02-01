Москва, , 21:13 — REGNUM Вступление в силу 1 февраля в России закона о борьбе с распространением фейков и противоправной информации в социальных сетях вызвало реакцию среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение 1 февраля в социальной сети Facebook.

«Это уже давно надо было сделать! Молодцы, очухались наконец-то!» — написал Михаил С.

Многие пользователи однозначно поддержали закон. Граждане уверены, что это очистит интернет от ложной информации, которая порой может нанести вред здоровью людей.

«Очень важная и хорошая новость. Очевидно, что такая простая человеческая логика неприемлема для пламенных иноборцев, и это обстоятельство очень многое говорит о пути, пройденном Россией за двадцать лет», — пишет Катерина Т.

Некоторые комментаторы оказались обеспокоены тем, по каким критериям будет оцениваться та или иная информация. Люди беспокоятся, что данный инструмент может оказаться способом цензуры неугодных.

«А существуют какие-нибудь критерии по поводу доказательств: фейк это или нет?» — задаётся вопросом Александр Х.

Нашлись и те, кто оказался уверен в том, что под закон совсем скоро попадут различные иностранные ресурсы. Граждане считают, что именно для этих целей и была разработана инициатива.

«Данный закон не может распространяться на юридических лиц, осуществляющих деятельность в иностранных государствах, а соответственно обязать их выполнять требование. Единственное, что РФ по этому закону стремится сделать, это блокировать, то есть скрытая цензура», — поделился своим мнением David N.

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Напомним, 1 февраля в России вступил в силу закон о борьбе с распространением ложной и противоправной информации в социальных сетях.

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