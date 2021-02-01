Каракас, , 19:59 — REGNUM Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» показала абсолютную эффективность в ходе испытаний в Венесуэле. Об этом 1 февраля заявил в интервью президент страны Николас Мадуро.

Николас Мадуро Mindefensa.gob.ve

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«Мы провели испытания российской вакцины, она показала эффективность в 100%», — сказал он.

Напомним, министерство здравоохранения Венесуэлы 13 января зарегистрировало для использования российскую вакцину «Спутник V», а на следующий день власти страны заключили соглашения с Российским фондом прямых инвестиций об организации её производства на территории Венесуэлы.

При этом в Каракасе рассчитывают в ближайшее время получить от российской стороны партию в 10 миллионов доз препарата для немедленного начала массовой вакцинации населения.