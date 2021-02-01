Рим, , 19:57 — REGNUM По данным на вечер понедельника, 1 февраля, в Италии умерли 88 845 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 329 (днем ранее — на 237), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

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Число подтвержденных носителей выросло на 7925 (днем ранее — на 11 252).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 2 560 927 — более 4% населения страны. В настоящее время заражены 447 589 человек — на 6379 меньше, чем днем ранее.

Первую и повторную прививку сделали 648 640 граждан (на 23 773 больше, чем днем ранее), что составляет чуть более 1% населения Италии.