Москва, , 21:25 — REGNUM Увеличение размеров социальных выплат в России с 1 февраля 2021 года, из расчёта уровня инфляции за прошлый год, спровоцировало споры в интернете. Граждане выразили свою точку зрения 1 февраля в социальной сети Facebook.

«Инфляция почти 5 процентов. Это очень много, если учесть, что макроэкономические показатели всегда ставились во главу угла», — пишет Oleg F.

Ряд граждан отметил, что рост соцвыплат является подтверждением выполнения государством своих обязательств по поддержке населения. Граждане поддержали такую практику.

«Социальные обязательства выполняются, как и всегда. Хорошо!» — считает Маришка М.

Другие же указали, что помимо инфляции, в стране резко возросли цены на продукты и на услуги ЖКХ. Граждане уверены, что повышение соцвыплат кардинально не меняет негативное положение дел.

«Издевательство. Теперь скажите, насколько всё подорожало, а также стоимость тарифов ЖКХ», — написала Тома И.

Нашлись и те комментаторы, которые пришли к выводу, что инфляция вкупе с ростом цен на продукты и поднятием тарифов ЖКХ сделали жизнь граждан России беднее и подобная помощь от государства не оказывает серьёзного воздействия на ситуацию.

«Как и всё остальное — цены, коммуналка, транспорт и т. д. По факту, скорее, обеднели, чем обогатились — это очевидно», — поделилась своим мнением Лилия А.

Напомним, 1 февраля в России увеличились социальные выплаты. Размер индексации определён из расчёта уровня инфляции за прошлый год.